據中國外交部官網消息，美東當地時間2022年9月22日，中國國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間會見澳大利亞外長黃英賢。王毅稱中方願與澳方妥善解決分歧，黃英賢表示，澳洲堅持奉行一個中國政策，不支持「台獨」。

王毅表示，2個月前，雙方在印尼峇里島會晤，雙方均強調中澳關係重要性，重新確認兩國全面戰略夥伴關係定位，都認為應本著相互尊重精神推動雙邊關係盡早重回正軌。今年是中澳建交50週年，「五十而知天命」。經歷半個世紀風雨洗禮，兩國關係應該更趨成熟穩定、富有韌性、不出意外，這符合雙方利益，也是兩國人民的期待。中方願同澳方認真總結梳理經驗，妥善解決分歧，推動雙邊關係健康穩定發展。

黃英賢表示，澳洲願在相互尊重基礎上同中國發展趨於穩定、互惠互利、富有成效的關係。願以建交50週年為契機，本著冷靜、向前看態度，同中方坦誠溝通，開展建設性交流，推進澳中全面戰略夥伴關係。澳尊重基於聯合國憲章的國際法體系，堅持奉行一個中國政策，不支持「台獨」。澳中貿易使雙方受益，希維護開放的國際貿易體制。

王毅表示，中方贊賞澳洲重申堅持一中政策。雙方應相向而行，更多運用正向思維，多釋放積極信號，多講合作共贏故事，多開展人文和地方交流，為中澳關係向好發展創造良好氛圍。

王毅強調，中方堅定支持貿易自由化便利化，致力於建設更高水平開放的經濟體制，打造開放型世界經濟。各方都應弘揚聯合國憲章宗旨和原則，遵守國際法和國際關係基本准則，發揮聯合國核心作用。

王毅還闡述了中方在烏克蘭、南海、涉疆等問題上的原則立場。