桃園市春日路與經國路口昨（23）日午時發生一起嚴重車禍！一名72歲的邱姓騎士直行通過路口時，遭到一輛紅色左轉轎車高速撞擊，人車當場噴飛，警消獲報到場後立即將騎士送醫急救，但仍宣告不治，詳細肇事原因待警方調查釐清。車禍驚悚過程全被後車行車紀錄拍下，影片被上傳至臉書社團，曝光後引發網友熱議。

騎士直行通過路口時。(翻攝臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心)

騎士遭左轉紅色轎車高速撞擊。(翻攝臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心)

桃園市72歲邱姓機車騎士在春日路與陳姓汽車駕駛發生碰撞，邱男送醫不治。(翻攝照片)

據了解，72歲的邱姓機車騎士昨（23）日午時沿著春日路往民光東路方向直行，陳姓汽車駕駛則是沿春日路直行左轉經國路，雙方發生強烈碰撞，邱姓騎士遭撞後人車當場噴飛重傷倒地，警方獲報立即趕抵現場，並由消防人員將傷者送醫，但邱男仍因傷勢過重不治死亡，經測試雙方均無飲酒，後續肇事責任由警方釐清中。

影片被上傳至臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，貼文曝光後立刻引起網友熱議。(翻攝臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心)

影片被上傳至臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，貼文曝光後立刻引起網友熱議，紛紛留言痛批「紅車大白天鬼遮眼啊？！」、「開紅車的是目小喔~眼睛長去哪裡了」、「台灣人：『太危險了，機車應該要兩段式直行的』」、「這什麼垃圾開法，眼睛瞎了嗎！」、「要殺人何必動刀動槍，開車就好了」。