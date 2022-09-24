桃園市八德國民運動中心羽球場日前因強震造成天花板崩落，工程品質引起各界質疑，前立委、桃園市長參選人鄭寶清昨赴桃園地檢署按鈴告發桃園市長鄭文燦涉嫌瀆職、圖利與背信，桃市府回應「招決標過程均合法透明」。對此，鄭寶清競總再痛批，避重就輕轉移焦點，籲桃檢與調查局快動起來偵辦到底。

鄭寶清競總今指出，自他們按鈴告發羽球場天花板崩塌案涉嫌公共工程可能的貪瀆弊端前後，又被爆出12億統包工程北景雲計畫中，大湳消防分隊廳舍缺失，等於是桃市消防局於今年8月24日發函給承包商瑞助營造及桃市新建工程處，要求在6月底前合理改善完成的缺失部分，有近四分之三都未解決。且漏水相關缺失多，廳舍內就有可能造成公安意外，也等同於救災前要先救自身災情，如何保護八德市民的生命財產安全。

鄭寶清競總提到，今年3月提報的北景雲園區中央控制系統遠端操控造成分隊電力跳電缺失，及今年8月提報的全棟牆面持續裂化缺失等，都是公共工程品質與電力設備整合系統重大問題，可說是工程品質危機四伏、黑幕重重。

去年初工務局就接獲民眾陳情，發文告知新工處政風室，北景雲計畫統包工程採購材料及施工品質低劣，疑有驗收不實及收受承商紅包等情事，但顯然市府早就清楚掌握黑歷史滿天飛的瑞助營造公共工程品質有嚴重瑕疵，統包工程中還可能存有官商勾結的貪瀆弊端問題，應預防處理並成立專案小組約詢、蒐證與查證。

鄭寶清競總質疑，攸關市民、市府與消防人員安全的統包工程中，不知還有多少未爆彈，不禁令人懷疑當初市府在統包工程裡的招標、決標、設計、營造、工程監造與驗收程序各種環環相扣的環節中，到底存在多少令人匪夷所思的可能貪瀆弊端？

針對市府回應決標過程均合法透明，鄭寶清競總再批，避重就輕轉移焦點，決標過程或許合法並不代表整個工程的環節都沒發生違背職務或可能的官商勾結，且對去年1月的工程貪瀆檢舉案，市府又做了什麼調查與處理？又或者瑞助有所謂的政治門神當靠山，就只能放任為所欲為，出事就以民事契約責任來對外敷衍交代。

鄭寶清競總強調，漏洞百出的工程缺失已到如此嚴重地步且拖延擺爛，當初又如何能通過驗收？若這不是涉嫌官商勾結貪瀆⼈禍醜聞，誰又能信服？呼籲桃檢與調查局快動起來偵辦到底，否則又有何顏⾯在桃園立足，對市民交代。