童星出道的加拿大男星萊恩格蘭瑟姆（Ryan Grantham），當年以《小屁孩日記／遜咖冒險王》首次亮相於大螢幕前。豈料，在2020年疑似因為精神疾病問題，從背後開槍射殺正在彈鋼琴的母親，並在法庭上坦言「殺害母親，是他原本的計畫之一。」

綜合外媒報導，這起弒母慘案發生在2020年，當時萊恩在家中看到正在彈鋼琴的母親，便緩步上前從背後扣動板機，從後腦勺直接射殺，事後更冷眼看著母親倒在血泊中喪命，在法庭上除了承認犯行外，更表示早就決定殺死正在與癌症搏鬥的母親。

報導中指出，法庭獲悉格蘭瑟姆在案發後，拍攝了自白影片及母親的遺體，當晚也並沒有直接離開作案現場，而是睡了一晚才離去。他更坦承曾計畫在卡車裝滿槍枝彈藥，意圖殺害加拿大總理賈斯汀·杜魯道（Justin Trudeau）。

格蘭瑟姆坦承計畫殺害加拿大總理賈斯汀·杜魯道。（圖／美聯社）

格蘭瑟姆在謀殺前疑似精神已經出了問題，22日判決出爐後，原被以一級謀殺罪起訴，如今宣判為二級謀殺罪，將終身監禁且14年內不得假釋，由於14年後仍可獲假釋出獄的機會，讓親姊坦言「很怕他會出獄」，而法官指出，格蘭瑟姆正在獄中接受諮詢，情況似乎正在好轉。