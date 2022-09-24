76歲好萊塢動作影星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）8月底被小他22歲太太珍妮佛弗萊文（Jennifer Flavin）遞狀申請離婚，決定結束25年婚姻關係，兩人育有3個貌美如花的女兒，原本婚姻幸福，一夕驟變讓外界傻眼，但更讓人震驚的是，今(24日)外媒報導史特龍的發言人證實兩人決定復合不離婚了，兩人這周三已向法院遞交暫停離婚訴訟的「減刑令」，決定重修舊好。

席維斯史特龍過去有過3段婚姻，與第一任妻子育有2個兒子，離婚同年另娶女演員碧姬妮遜（Brigitte Nielsen），1987年離婚，10年後他戀上小他22歲的模特兒珍妮佛三度步入禮堂，今年兩人才宣布慶祝結婚25周年，兩人各自還在IG放閃，珍妮佛寫下：「我們的婚姻每年都越來越改善，等不及要一起共度餘生了」，沒想到3個月後珍妮佛就向法院要求離婚，原因是「婚姻關係已經無法挽回」。

史特龍曬出兩人背影照，暗示復合。（圖／翻攝自officialslystallone IG）

而史特龍過去為了表達對前兩任妻子的愛意，曾在身上刺上相關刺青，娶了珍妮佛後，為表示忠誠便將先前的紋身移除，改刺上跟珍妮佛有關的刺青，然而兩人傳婚變後，史特龍被發現將珍妮佛的紋身去除，改用過世愛犬的印記取代，當時史特龍的發言人表示，史特龍本來想整理與珍妮佛有關的紋身，但無法修復，才用愛犬的圖樣蓋過去，似乎證明夫妻關係已經無法回頭。

4天前，史特龍突然在IG上傳與珍妮佛牽手的背影，寫下：「Wonderful....」，據《人物》雜誌報導，史特龍發言人證實，近期史特龍和珍妮佛約在家中談和，「兩人交談過程順利，並解決了他們之間的分歧」，「目前兩個人都非常開心」，也正式收回本來要打離婚官司的決定，兩人在一個月內閃電復合，也讓外界相當驚訝。