中方海軍迎來三航母時代

央視周五宣布，解放軍第3艘航母「福建」艦已展開繫泊試驗。分析家說，這顯示，它從6月下水以來，建造和測試進展順利。

據中方官媒《環球時報》24日報導，就在中方周日將慶祝第一艘航母「遼寧」艦服役10周年之際，央視說，「福建」艦正按照計畫，進行繫泊試驗。近幾天來，「福建」艦除了相關測試外，也一直在進行艤裝作業。它是6月17日在上海下水，排水量超過8萬噸，也是中方第1艘裝配電磁彈射器的航母。

央視回顧中國航母發展時說，第1艘航母「遼寧」艦入列10年來，海軍實現了從無到有、從改裝到自製、從滑躍到彈射起飛的升級跨越，創造了令人矚目的「中國速度」，讓新時代海軍邁入「3航母時代」。

而一位要求匿名的北京軍事專家說，最新的進展顯示，「福建」艦的建造與測試進展順利。這位專家說，所謂繫泊試驗，就是艦隻停泊在港口時，測試艦上裝備與機械，還有兩者間的相容性。

此外，這位專家說，目前進行艤裝作業可以縮短這階段所需要的時間，而下個階段就是很可能約莫在明年進行的海試。中國軍事專家兼評論員宋忠平說，由於「福建」艦是第1艘裝備電磁彈射器的大型航母，因此艤裝作業可能要花比一般航母更長的時間，以確保所有的作業都正確完成。

另一方面，「遼寧」艦即將慶祝服役10周年，最近在渤海舉行演習，而央視也首度公開了相關影片，顯示艦上滿載24架殲-15戰機，兩架直-8和1架直-9直升機。據觀察家說，這是「遼寧」艦上出現殲-15最多的一次，近10年來，相關數字從1架、5架、8架、13架，到如今的24架，顯示航母編隊的戰力與日俱增。

《中國青年報》說，「遼寧」艦前1,000次艦載機起降花了5年才達標，而接下來1,000次起降只花了兩年半。至於中國軍事專家張雪峰則說，如今中國不僅有更多艦載機，也有更多艦載機飛行員，同時在操作和支援艦載機上，擁有遠比以往豐富的經驗。

張雪峰指出，未來中方的航母艦載機的數量和種類將持續增加，而這將大大提高航母戰鬥群的系統性和全面戰力。

同時央視說，最近「遼寧」艦和第2艘航母「山東」艦在黃海及南海演習。而觀察家認為，隨著中方航母入列10周年，這3艘航母的戰力都正迅速提升。