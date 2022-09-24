普侯斯第700支全壘打。（MLB臉書）

The 700 HR club now has its 4th member. pic.twitter.com/eGSPzuPHuA — MLB (@MLB) September 24, 2022

「生化人」普侯斯（Albert Pujols）生涯700轟達陣！紅雀24日對戰道奇，先前已累積698轟的普侯斯短短4局就敲出雙響炮，直接撬開700轟的大關，成為史上第4人。前面的紀錄依序是邦茲（Barry Bonds）762轟 、漢克阿倫（Hank Aaron）755轟 、貝比魯斯（Babe Ruth）714轟。普侯斯700轟同時還有3000支安打，這是他與漢克阿倫共享的紀錄。

普侯斯3局上先對左投希尼（Andrew Heaney）敲了兩分炮，4局上又對第二任投手畢克福德（Phil Bickford）擊出3分炮。普侯斯去年因緣際會效力過道奇幾個月，這次碰巧是在道奇主場拿下700轟，獲得全場觀眾喝采。普侯斯多次強調「順其自然」不會刻意追求紀錄，但真的到了這一刻還是讓他非常激動。

第700轟出爐的時候，遠在另一邊的響尾蛇對戰巨人的比賽也暫停下來，球場大螢幕插播普侯斯的跑壘慶祝鏡頭。巨人總教練卡普勒（Gabe Kapler）說：「我喜歡全壘打追逐戰，特別是看著他們朝著生涯里程碑前進。就像賈吉（Aaron Judge）前一次深遠中外野飛球被接殺，我也和球迷一起扼腕，可惡，就差一點了。」

紅雀左投昆塔納（Jose Quintana）與兩位牛棚投手合力完封，終場以11比0痛扁國西冠軍道奇。普侯斯單場5打點，全場5轟都是紅雀打者包辦，道奇7支安打卻一分未得，最後半局還改派二壘手上去投。