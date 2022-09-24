知名作家H（陳鴻儀）8月自曝罹攝護腺癌第三期，由於攝護腺被拿掉，加上做放射賀爾蒙治療，導致沒性慾也「無法抬頭」，常在社群網站分享近況的他，透露原本預計休息到十月再工作，由於待不住已經復工，更強調「這幾天都是穿著尿布上節目」，從他附上的自拍照不難看出消瘦不少。

作家H原本預計休息到十月再工作，由於待不住加上有工作上門，這幾天就開始復工，他表示雖然漏尿狀況並不嚴重，但為了防範偶爾會漏出的一兩滴，近來都是穿尿布上節目，沒想到在休息室和幾位合作的化妝師聊到「護墊」作用時，所有人各自拿了不同尺寸的護墊給他，還教導如何使用及叮嚀細節，對這種跨性別的關心及討論，不禁感到溫馨又有趣。

作家H分享抗癌過程。(作家H臉書)

作家H透露在兩個通告現場也遇到不同朋友，眼見大家熱心問候，甚至還有工作人員擔心他的病情，進而講到落淚，不免感受到自己仍是被愛眷顧的小孩，更慶幸的是沒有被任何人當病人看待，而在養病這段期間，因為不願意被癌症阻擾接下來的人生，也不斷思考接下來的日子要怎麼過。

對此，網友紛紛留言關切他的病情：「好好照顧自己別太勉強～剛好就好」、「正面對待您的病情，實在令人感動」、「先把身體養好，錢永遠賺不完，至少休半年再工作」、「覺得你消瘦了不少，可以的話...多休息多補充」。