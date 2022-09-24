高雄市茂林區為原住民地區，長久以來因相關法規規定及土地取得困難，長者的照顧資源布建常趕不上在地老化速度與需求，高雄市積極申請「原住民族長期照顧整合型服務試辦計畫」，將茂林區閒置的幼兒園打造成日照中心，就近服務茂林區20位失能、失智長輩。

茂林區的日照中心是全台第一間，也是唯一一間原民區的公立日照中心，因原住民鄉鎮通常地處偏遠、人口少且散居，加上法規規定以及土地取得困難，種種因素下要找到符合設置標準建築物相當不易。高雄市積極申請衛生福利部「原住民族長期照顧整合型服務試辦計畫」，共639萬2000元，運用並活化茂林區原閒置幼兒園空間，打造出具原民特色的日間照顧機構。

茂林區日照中心的牆面繪畫、空間規畫，都符合原鄉的部落特色，更提供當地族人就業機會，以族人照顧族人的方式，從語言到生活習慣都能更加貼近原民文化，除了每日同時段可提供20名長輩日間照顧服務外，還結合交通車服務，提供原鄉失能者接受長照就醫與復健等需求。

高雄市衛生局表示，高雄市65歲以上老人人口已達49萬餘人，佔本市總人口比例18％，老年生活與健康照顧需求日益增加，因此市府積極布建各式長照資源，依「一國中學區一日照」政策，截至2022年9月中，已布建64個國中學區，98家日照中心。未來將持續布建完善的長照資源，加速各項長照服務，期許成為高齡友善照顧的優質城市。