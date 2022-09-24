一名年僅21歲的楊姓嫌犯，曾涉嫌犯下2起暴力討債，他還帶著其他成員到被害者家中丟雞蛋，被警方列為高風險街暴分子，後來他又因毒品和恐嚇取財遭通緝，警方趁他去剪髮時逮人，他一聽警察2字，自動將手伸出來接受上銬；另外警方也跨區到花蓮逮捕一名連續犯下3起暴力討債並背有2條毒品通緝的廖姓嫌犯，成功將2名高風險街暴份子逮捕。

掃蕩街頭暴力案件，高雄市警方除針對涉嫌暴力、毒品、槍枝且經常糾眾聚集、妨害自由、恐嚇危安、毀棄毀損等易滋事分子，制定處理標準作業流程，並透過每周聯繫關懷方式，告誡約制街暴對象勿再涉嫌街暴行為外，也特別加強查捕遭通緝的街暴分子，杜絕再涉案的可能。因此高雄市刑大偵二隊與小港分局、旗山分局共組專案小組，追查列管街暴通緝逃犯楊姓及廖姓男子。

年僅21的歲楊姓嫌犯，曾在2020年及2021年涉嫌暴力討債，他曾帶著幾個小弟跑到鹽埕區被害人家丟雞蛋討債，被警方列為高風險街暴分子，後來他又因毒品和恐嚇取財遭通緝，警方21日趁他一走出理髮廳，立刻喊「警察！不要動」，他則立刻伸出雙手，乖乖被上銬。

34歲的廖姓男子則從2020年到2021年開始陸續在高雄新興區、左營區、鼓山區涉嫌暴力討債，今年8月及9月因毒品案遭到通緝，為了躲避警方追緝，他收拾行李搬回花蓮老家，隱姓埋名，改作工人糊口，不過警方仍於22日逮到人，雖然他還一度打出家還有年幼孩子親情牌，盼警方不要將他帶回高雄。

由於街頭暴力緊鄰民眾的生活環境，影響人民甚鉅，高雄警方強調會積極查緝逃匿的街暴分子歸案，展現雄警打擊暴力犯罪的決心，嚇阻列管易滋事的街暴分子、涉案高風險分子。

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