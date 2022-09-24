莫德納次世代雙價疫苗，採用不同瓶身設計，與其他疫苗做出區隔。（張芷瑜攝）

莫德納次世代雙價疫苗9月24日開打，北市今日共5家醫院替民眾接種，開放2680位名額，截至昨日晚間預約2000名左右，從上午9時施打至12時，衛生局專門委員紀玉秋表示，25日會有25家合約診所提供接種，下周一同步開放診所及醫院特別門診接種。

紀玉秋說明，此次施打管道有預約平台，共1萬8622人預約，也可到醫院特別門診預約，有8600多人預約，施打對象第一階段開放包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫低下者，而免疫不全或免疫低下者，建議到醫院施打，因為有些註記需要核對，長照機構住民則媒合醫療院所，入機構施打。

紀玉秋表示，北市24日安排5家醫院，包含聯合醫院中興院區、仁愛院區、忠孝院區、陽明院區及台北長庚醫院，提供莫德納次世代疫苗接種，25日則有25家合約診所提供接種，下周一開始，同步開放診所及醫院特別門診接種。

中興院區家庭醫學科醫師吳岱穎表示，現場來打第三劑的人極少，第四劑占一半以上，第五劑比一半少一點，中興院區24日提供250位長者接種，目前預約滿額，她也表示，莫德納次世代雙價疫苗，是mRNA疫苗，組成份一半是原型病毒株，一半是Omicron BA.1，對這波BA.5跟BA.4的保護力比傳統疫苗，效力高1.68倍，抵抗效果更好。

吳岱穎指出，副作用跟前幾劑疫苗類似，比如有發燒，48小時的壓痛、痠痛，疲倦等，而比較嚴重的如心臟方面顧慮，數據上都是安全的，加上這次主要開放族群為18歲以上免疫不全或免疫低下者，這些人包括化療、免疫治療、洗腎患者等，可顯示施打次世代疫苗上，安全性是足夠的。

吳岱穎也呼籲，秋冬將至，10月1日將開打公費流感疫苗，第一波對象為65歲以上長者，次世代疫苗跟流感疫苗是否需要間隔，根據資料顯示，可以同一天施打，但要施打在不同肢體上，比如左邊打流感疫苗，右邊打COVID-19疫苗，符合資格者都可來接種，提升保護力。