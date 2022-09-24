媒體人周玉蔻近來猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴20年前緋聞案。國民黨副主席連勝文今早受訪時痛斥，「這位大嬸本身就曾經是台灣近代史，重大不倫事件的參與者」，更批民進黨台北市長參選人陳時中能參選，全靠姓蔡、姓周「2個大嬸」，連勝文全程受訪都以「大嬸」代稱周玉蔻，炮火猛烈。

連勝文今天上午上午參加國民黨台北市長參選人蔣萬安松山後援會成立大會，被問起周玉蔻爆料緋聞案，連勝文諷刺，他記得小時候看新聞，「這位大嬸」本身就曾經是台灣近代史重大不倫事件的參與者，如果要搏聲量就討論她自己的事情就好了，何必傷害別人呢？

連勝文說，他對於長輩的傳聞一點興趣都沒有，我是覺得受害者要出來維護自己的權益，一定要做到底，面對這樣的惡霸只能用最強硬的方法回擊，才能對社會做一個示範，他以過來人身分，絕對願意幫助任何受害者。

談到陳時中，連勝文則痛批，陳時中沒有能力的人，以防疫來講，真正染疫1000多萬人、甚至1500萬人，防疫徹底失敗。

連勝文說，陳時中做一個沒有能力的人，之所以能夠出來選台北市長，「主要是靠兩位大嬸，一位姓蔡、一位姓周」，一個大嬸沒有良心，一個大嬸沒有是非，兩隻老虎，再加上陳時中是無能的人、沒有良心、沒有是非，搞垮台北市，他呼籲大家要小心，不要讓三個一起害死大家。

媒體詢問，陳時中似乎想要切割周玉蔻，連勝文說，從過去2年當中，衛福部重大訊息，幾乎都是「這位大嬸」先知道，出來幫衛福部講。

他批，「陳時中這位老兄沒有什麼能力，所以他心虛或會怕的時候，就找一個大嬸取暖」，跟這位大嬸一起登台演出甚至騙人，搞了10幾次都有，這時候竟要再去切割。

連勝文直指，陳時中就是靠兩位大嬸，蔡姓大嬸、周姓大嬸來當台北市長，不然他沒有能力憑什麼做這些事情。

連勝文也提到，「這位大嬸跟我父親有很多官司，一一敗訴」，還有派其他名嘴來，還有其他人來關說，正義的彰顯一定要即時，一定要堅持到底，才能讓惡人受到應有的報應。他嘆，司法體系比較慢一點，很多事情澄清後，選舉早就結束了，這點是最遺憾的事情。