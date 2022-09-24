一刷牙就流血，難免讓人心生恐懼，擔心牙齒出問題了，牙醫師表示，刷牙牙齦就流血，可能是牙齒或牙周出問題，但也可能是其他原因，例如刷牙太用力、缺乏維生素C或懷孕期間體內荷爾蒙變化所致，建議民眾應了解原因後調整方式，千萬勿因害怕牙齦流血而不再刷牙。

牙醫劉馥萱在其臉書表示，若發現牙齦出血，除了可能是牙齒或牙周生病，還有3大可能：

1. 刷牙太用力：刷牙太用力或刷毛太硬，均可能導致牙齦受傷出血；建議使用軟毛牙刷，刷牙時輕輕刷就好，重要的是刷牙的角度、而非力道。此外，潔牙要搭配牙線清潔才夠乾淨。

2. 缺乏維生素C：因維生素C能維護牙齦健康，不足可能導致牙齦萎縮、流血，平常可以多吃芭樂、小番茄等蔬果。

3. 懷孕：孕婦因懷孕期間體內賀爾蒙會產生變化，較易出現牙齦出血的問題。目前孕婦每3個月就可免費洗牙一次，建議定期回去找牙醫檢查。

劉馥萱並表示，牙周病仍是牙齦流血最常見的原因，平常牙齒清潔若未做好，容易造成牙菌斑堆積，引起牙周病、牙齦發炎、牙結石等問題，造成牙齦流血甚至萎縮，因此定期找牙醫洗牙或檢查，是讓牙齦不再流血的關鍵。