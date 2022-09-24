配合國民體育日，基隆市政府與台灣體育總會共同舉辦的「111年全國萬人健走大會師」，24日上午在基隆市外木山舉行。吸引了萬餘位來自全國各地愛好運動的民眾參加。雖說24日上午基隆下起大雨，仍無損參與民眾的熱情。

基隆市副市長林永發表示，前陣子因為疫情升溫，導致許多活動紛紛停辦或延期，市府單位配合防疫政策的落實，為民眾健康嚴格把關。藉國民體育日活動，讓喜好戶外運動的民眾們，放心地從事運動休閒活動，今天很開心看到現場來自本市及各縣市一萬多名的民眾，一起來支持健康運動，呼籲大家別忘記謹守戶外防疫規定，人多的地方戴好口罩，讓大家都能動得安心、健行愉快。

今年這項活動的健走路線，從外木山漁港廣場出發，行經湖海路並沿著外木山濱海步道折返，沿途有山有海，在健走途中欣賞到基隆特有美麗自然景觀，身心靈皆能受到陶冶，北海岸明媚盡收眼底。

另外，在外木山漁港廣場上，還有啟明弱勢關懷協會，為市民提供紓壓按摩服務，現場也有園遊會活動，參與民眾表示可欣賞延綿數公里壯闊海岸美景，還有最讓人引頸期盼摸彩活動，現場提供了6台機車、60台變速腳踏車豐富摸彩品等獎品作為完賽抽獎。基隆市消防局與基隆市警察局也在現場設置攤位，宣傳防災應變、防阻詐騙及交通安全宣導，並提供有獎徵答等活動，吸引民眾的參與。

另外，活動也吸引藍綠兩黨的市長參選人到場，國民黨市長參選人謝國樑表示，未來若當選，將擴大辦理體育相關活動。民進黨市長參選人蔡適應則表示，活動感謝教育部及體育會的支持，未來若當選，活動將擴大辦理。