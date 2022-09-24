屏東海豐濕地擁有豐富的野鳥生態，今年8月通過環保署環境教育場域認證，縣府寓教於樂，今天舉行生態探訪活動，讓民眾感受濕地群豐富生態多樣性及幽美環境。

屏東縣政府在萬年溪上游增闢6處、面積近30公頃濕地群，海豐濕地就位於其中，近年生態保育日見成效，有二級保育動物水雉現蹤。

屏東環保局今天委由屏東縣野鳥學會在海豐濕地舉行生態探訪賞鳥活動，在賞鳥專家指導下，小朋友拿著望遠鏡觀察野鳥一舉一動，還有民眾幸運看見紅冠水雞、白腹秧雞、彩鷸、水雉野鳥等，驚嘆不已。

屏東縣政府發布新聞稿指出，萬年濕地群中的海豐濕地在今年8月通過環保署環境教育場域認證，成為屏東第9處環境教育設施場所。海豐濕地環境教育以自然保育及公害防治出發，目前研擬「我們的海豐濕地」及「小小觀察員」教案，未來除持續規畫新教案，也擴大教學對象。

屏東縣長潘孟安表示，人工濕地有淨化污水、防洪、減碳及遊憩景觀功能，還可孕育生物多樣性及提供環境教育功能，海豐濕地已通過環境教育場域認證，萬年濕地群也在申請國家級重要濕地中。（編輯：郭諭儒）1110924