24日柯文哲現身彰化被問到此事時表示，不要說黨內同志，任何人都應該挺身而出，同日警械使用條例放著不管，不要因為政黨利益去犧牲國家的利益。（吳建輝攝）

民眾黨立委高虹安論文爭議，民進黨立院黨團要求資策會3天內提供高虹安任職期間資料，被認為是政治追殺，柯文哲罕見下令全黨力挺，24日柯文哲現身彰化被問到此事時表示，不要說黨內同志，任何人都應該挺身而出，同日警械使用條例放著不管，不要因為政黨利益去犧牲國家的利益。

柯文哲表示，資策會的事情很明顯就是國家的力量，理論上來講，昨天在立法院開警械使用條例是最重要的，特別是因為最近殺警事件，結果民進黨不去處理國家重要的事項，反而要求資策會把好幾年前員工的資歷限制3天內交出來。

柯文哲說，還是老話一句，不要因為政黨利益去犧牲國家的利益，過去這幾天民進黨全力圍攻高虹安，還挑撥離間高虹安跟黃珊珊，不要說是自己的黨內同志，任何人遭受國家這樣對待都應該挺身而出，所以才下令大家一起捍衛高虹安。

另外高虹安爭議事件，民眾黨主席柯文哲下令全黨相挺，不過黃珊珊似乎刻意與高虹安保持距離，甚至補刀不用戰學歷，引發黨內不滿，柯文哲也說，這很明顯是在見縫插針，兩個人都是黨內同志，她們一定是好朋友。

柯文哲強調，黃珊珊是民眾黨的盟友，也是他寄望很深的人，但是要民眾黨百分之百支持她當然是不可能，但至少也有8、90％，強調黃珊珊是台北所有候選人最接近台灣民眾黨政治理念的人，所以認為這些問題都不是問題。