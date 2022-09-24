雙十連假將至，不少民眾開始規劃旅遊，一名網友透露，雙十節想來個國內旅遊，卻發現飯店的價錢也太貴了，平均每個晚上的有4000、5000元。貼文引起網友討論，不少人哀嚎說，台灣住宿是真的很貴，但也有網友吐槽說，選在國定假日或連假的時候去玩，那價錢不就可想而知嗎？大家都在搶訂房啊！

一名網友近日在PTT上發文分享，雙十節的時候想安排國內旅遊，結果發現去台南或花蓮，住一個晚上的飯店都要4000至5000元，價格貴到讓他痛批根本是在搶錢。

貼文引起網友討論，「台灣住宿又貴又盤，要是政府國旅補助還會加價」、「台灣住宿真的不知道在貴什麼」、「台灣住宿真的超貴」、「鬼島什麼都比較貴啊，除了人力」、「貴還沒關係，重點是貴的還很多雷的」。

不過，也有大批網友吐槽說，國定假日的住宿費本來就會比較貴，「雙十節大家人擠人當然貴」、「平假日價差很大，大家都愛擠假日搶房」、「自己愛挑特殊節日 你這時間出國一樣貴」、「因為你只能訂連假，你知道平常周一到周四是什麼價錢嗎？」