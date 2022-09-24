民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶認為，政府應借鏡肯納莊園模式，在不同區域開設類似機構。（賴香伶團隊提供／蔡明亘桃園傳真）

民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶今赴龍潭肯納莊園參訪，關懷自閉症家庭，並表示看見身障孩子的家長合力建置一個擁有農場、庇護工場等設施的住所性空間，此模式政府務必主動協助並借鏡學習，甚至要在不同區域開設類似機構，完善照顧身障孩童家庭需求。

賴香伶表示，看到家長們合力建置一個住所性空間，擁有自己的農場和庇護工場等，身障孩子從過去家庭個別性的協助，走到家長集體打造莊園，此模式政府一定要積極協助，甚至要在不同區位開設類似機構，許多家庭因身障孩子有照顧負擔，還有老化問題，因此家長和孩子共老的生活空間非常重要，政府必須全力支持。

賴香伶指出，政府應透過公私協力及取得用地後的住宅管理，引進義務照護社工資源協助，上任後會採取此模式在其他區域和民間合作建置，絕不會讓家長有社福需求時「看不見政府」，且家長們也期盼能成立醫療基金會，在長照醫療照護貢獻心力，承諾未來會設法協助。