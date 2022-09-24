民進黨新北市長參選人林佳龍23日接受專訪，質疑新北市長侯友宜學士直攻博士「很奇怪」，並說侯的博士論文使用政府資料，遭侯選辦列資料反擊，並要他道歉。侯友宜今受訪時僅說，林自己說的話要自己負責，自己還是繼續努力做事。

侯友宜今天被媒體問到，要不要林佳龍道歉，他表示，自己說的話就自己負責，自己最主要的還是努力好好做事，為新北市來打拚、繼續加油。

至於侯友宜啟動外地輔選，下周要到高雄為國民黨高雄市長參選人柯志恩站台，他則強調，只要大家有共同想法，有志一同為人民拚好日子，不管是任何人或是其他的各縣市，都會同心齊力、團結在一起。

而有媒體稱，侯友宜若在此次選戰中大贏30萬票、柯志恩輸30萬票內，被視為門檻，侯便有機會挑戰大位，侯則回應，自己對數據沒有什麼考量，最重要還是一步一腳印為新北市民努力做事、認真打拚，希望給新北一個更美好的未來。

另外資深藝人、立委余天昨表示，侯友宜選2024已經是底定的事情，叫他別選2022浪費資源、時間，侯則感謝他的關心，並強調自己最重要的還是努力為新北市民做事。