中和警22日和區公所邀集市府單位及公廟簽署行動公約。（中和警分局提供／李奇叡新北傳真）

新北市中和台北義心會暨台北劉部堂遶境將於10月2日登場，警方為防範不法之徒破壞公共秩序，22日和區公所邀集市府單位及公廟簽署行動公約，盼共同維護優質宮廟文化。

中和警分局22日商請新北市中和區公所辦理「優質宮廟文化-行動公約」座談會，邀集新北市環保局、消防局、交通局等權管機關，及2座申辦遶境宮廟及陣頭代表共同參與簽署。

中和警方表示，自律宣言有6項，分別為「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」，會後請宮廟負責人簽下行動公約，配合遵守6大主軸宣言。

環保局、消防局、交通局、中和區公所在會中提出各項建議，並提醒宮廟遶境過程中應降低音量、清除垃圾、減少施放爆竹、維護交通順暢及秩序、嚴禁鬥毆滋事，留下良好觀感及印象。

中和分局長李建廣表示，近期疫情降溫，中和地區宮廟陸續舉辦遶境活動，為防範聚眾滋事等脫序事件，今年持續針對參與宮廟、陣頭團體或不法份子介入情形加強查訪及約制。

李建廣說，針對易生衝突地點及路段，會加強規劃安全維護，以優勢警力蒐證及監控治安。

李建廣強調，中和警高度尊重傳統宗教活動，但遶境過程中切勿鬥毆鬧事、施放高空煙火或造成當地交通壅塞、事故發生，也請參與遶境人員務必做好防疫，共同打造平和神聖的宗教文化氛圍。