民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，並因記者會上一句「不是像什麼中華大學夜間部」惹議，她為此鞠躬致歉，仍遭綠營圍攻。臉書粉專「工程師看政治」則表示，綠營抹黑高的手法與2020總統大選時相同，後續招數只會更恐怖、凌厲，呼籲國民黨千萬不要抱持「看戲」的心理，否則這場災難最後將由全民來扛。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨（23）日發文表示，綠營抺黑高虹安論文的戰術失敗，改抓高的失言、戰她的態度，一時間各類型媒體瘋狂洗版，就連星座專家也跟加入戰局；很快的，朋友圈就開始有人轉貼側翼文，「高虹安=傲慢」成功的植入信眾心裡，論文再沒有人關心，更沒有人在追究說謊潑髒水的民進黨。

粉專指出，這種場景其實在上一次的總統大選，大家見過很多次，綠營動用媒體鋪天蓋地攻擊，就是有辦法做到「把一個人黑到發亮」，甚至光是提到名字，就覺得有股嫌惡感。有上次大選的成功經驗，綠營或許認為自己無所不能，但這次是地方選舉，沒有抗中保台、反送中可操作，高虹安未必會被打倒，但仍不能樂觀以對，大家能幫什麼就該盡量幫。

對此，粉專呼籲國民黨，不要有「看戲」的心理，雖然民眾黨是競爭對手，但也不要呆看著高虹安被打，該說話還是要幫忙說話。畢竟如果高真的被這樣打敗，國民黨不會因此得到任何好處，下一個受害的一定是國民黨。新竹已被「偽雙碩士」林智堅騙走了8年，如果再讓12億球場女廁裝反的團隊選上，這場災難最後還是全民要來扛。