美國職棒大聯盟近年致力提升女性地位，亞利桑那響尾蛇近日安排小聯盟1A的女性播報員吉琳（Jill Gearin）上大聯盟轉播比賽，寫下隊史新頁。

響尾蛇官網20日在首頁欄位報導吉琳的這一場「大聯盟初登場」播報，恭喜她「在播報席上締造歷史的一天」成為隊史首位女性播報員。

吉琳今年26歲，2019年起在小聯盟1A基層工作，擔任加州中部市鎮維塞利亞生牛皮隊（Visalia Rawhide）的電台主播兼球隊公關。這隊近兩年曾有林家正、陳聖平、林昱珉等台灣球員。

吉琳去年5月曾接受中央社訪問，分享對棒球的熱愛、在男性主導的職場工作甘苦與棒球界邁向兩性平權的展望。

吉琳努力打破性別藩籬，當時是小聯盟僅有3名女性播報員之一。她向中央社記者說：「我知道自己在做對的事情，我想要幫助其他女性進入這個產業；身為女性播報員要對自己有信心，無論別人怎麼講，我們相信自己屬於這裡。」

吉琳如今朝向自己的夢想邁出一大步，9月20日午間響尾蛇客場對上洛杉磯道奇的比賽，第3局開始她走進道奇球場的電台轉播席，接替原本的主播，與球評康迪歐提（Tom Candiotti）合作轉播比賽。

有趣的是，吉琳接手轉播沒有幾分鐘，她所面對的第一個場上狀況就是瓦休（Daulton Varsho）敲出全壘打，頗有「歡迎來到大聯盟」的意味。球評恭喜她上線播報的第一球就是全壘打，歡迎她加入大聯盟轉播，她笑說，這球讓她不那麼緊張一點。

大聯盟官網報導，吉琳雖然自稱緊張，但她在小聯盟1A工作，見證一些球員職業生涯剛起步的時光，她說藉由分享這些球員過去在小聯盟的真實故事，讓她播報的時候更能穩住陣腳，更進入狀況。

雖然僅是客串播報一場，但她已是隊史第一人。美國棒球圈過去多由男性主導，大聯盟近年來致力提升女性工作者地位，包括邁阿密馬林魚任命首名女性總經理伍佩琴（Kim Ng）、舊金山巨人任用首位女性教練納肯（Alyssa Nakken），吉琳成為響尾蛇隊史的首位女性播報員。

女性在棒球界越來越受到重視，吉琳對此表示：「我認為這代表棒球界正意識到，女性有能力幫助這項運動成長。很多人以為女性加入會有礙棒球的發展，這是不對的。就很多方面來說，女性的觀點都是很獨特的。」（編輯：陳惠珍）1110924