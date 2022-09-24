爭取連任的台中市長盧秀燕(左)逐一與民眾握手，她強調，市民就是她的大咖。(林欣儀攝)

民進黨創黨36年黨慶活動移師台中，下午將在烏日區舉辦黨慶音樂會，府院黨巨頭齊聚，被視為是力挺黨籍台中市長參選人蔡其昌的大型造勢。面對對手來勢洶洶，國民黨盧秀燕上午參加國民黨市議員參選人楊大鋐總部成立活動時強調，她的大咖就是市民，將與市民合作競選。

「盧秀燕，凍蒜！」、「楊大鋐，凍蒜！」造勢活動會場旗海飄揚，在立委楊瓊瓔高呼凍蒜聲中，盧秀燕高高牽起楊大鋐的手，她說，選舉剩下60幾天，除會輔選台中市的議員、里長，近日也啟動「縣市長級」的輔選活動，25日將為台南市長參選人謝龍介站台、下周則是為高雄市長參選人柯志恩站台，接下來也會與新北市長侯友宜合體。

盧秀燕強調，今年是九合一選舉，除了之前已經啟動的議員、里長輔選，近日開始展開縣市長級的輔導，將逐漸拉高輔選工作。

而針對民進黨黨慶活動移師台中，且結合中部縣市長聯合造勢，大軍壓境為對手助陣，盧秀燕強調，從競選立委到本屆選市長，市民鄉親一直都是她的大咖、是最佳助選員，下屆選舉一樣與市民合作，要一起打贏選戰。

對於蔡英文總統、副總統賴清德等人頻繁到台中輔選，且今天還安排多場活動，盧秀燕說，歡迎總統、副總統及院長來台中，也請他們來台中多在地消費，幫忙促進經濟。