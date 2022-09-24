新北市長選情熱，藍綠展開激烈攻防。民進黨新北市長候選人林佳龍昨(24日)深夜在臉書分享，「議員鬥陣拚」已經走遍新北市！看每一區民眾揮舞旗子的動作，就看得出市民再也不希望原地踏步，而這三十幾場座談會跑下來，聽到最多的聲音就是：「加油！民進黨一定要翻轉新北！」

昨晚連續跑由新北市議員鍾宏仁、李倩萍主辦的座談會，林佳龍在臉書談到，兩場都座無虛席，大家也很願意跑來跟他合照比讚，立委林淑芬、吳秉叡、民進黨新北市黨部主委何博文、議員李坤城也都到場助講力挺，這就是團結，就是改變的志氣！

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林佳龍指出，新北市給了侯市長12年，但滿意度直直往下走，跟六都相比更有許多評比吊車尾，更不用說，他還想要競逐2024的總統大位，當侯市長坐這山、望那山的時候，新北市怎麼好得起來？今年就是改變的關鍵時刻，這就是選擇林佳龍最好的理由！

林佳龍更談到，接下的是從蔡英文總統、游錫堃院長、蘇貞昌院長手中的棒子，三次選舉的累積，可以看見民進黨始終推出最強棒的決心，選戰越接近、佳龍越拚命，我們一定會拿出更好的政見、用最大的格局，來重振新北的光榮感。