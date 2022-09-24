大陸觀察者網引述路透社24日報導，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞當天在美國紐約聯合國大會發表講話表示，自從與中國建交，他的國家就受到「一連串毫無根據且不應有的批評、造謠和恐嚇」。蘇嘉瓦瑞認為他的國家在媒體受到「不公正的攻擊」和「詆毀」，這種待遇「威脅到我們的民主和主權」。

索羅門群島此前是台灣邦交國，2019年與台灣斷交，轉而與中國大陸建交。蘇嘉瓦瑞就該決定大會上指出：「這是由一個民選政府通過民主程序做出的，我再次呼籲所有人尊重我們的主權和民主。」

他說，索羅門群島採取了「與所有人交朋友，不與任何人為敵」的外交政策。

「在執行這一政策時，我們不會與任何威脅地區和國際和平的外部勢力或是安全架構結盟。索羅門群島不會被迫選邊站。」

他強調：「我們的奮鬥是為了發展我們的國家。我們伸出友誼之手，尋求與所有國家的真誠合作和夥伴關係。」

觀察者網報導，正如蘇嘉瓦瑞所言，今年4月，中索正式簽署雙邊安全合作架構協議，被以美國為首的西方國家盯上，引起「警覺」。紐西蘭總理表示「嚴重關切」、美國高官時隔多年出訪、澳情報負責人親自登門，澳洲媒體不僅炒作「洩密文件」，試圖挑撥中索關係，甚至宣揚應「推翻索羅門群島政權」。

路透報導，蘇嘉瓦瑞將在下星期受邀參加由美國總統拜登主持的與太平洋島國領導人舉行的峰會，美方希望通過這次峰會展示美國對太平洋地區的承諾。

拜登的印太政策協調官坎貝爾（Kurt Campbell）表示，自己期待與蘇嘉瓦瑞對話，並稱索羅門群島將從一系列計畫中的新倡議中受益。

坎貝爾補充稱：「我們很清楚自己憂慮的是什麼，我們不希望看到……一種遠程力量投射能力。」