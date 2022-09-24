蔡英文總統今出席「2022第15屆崇越論文大賞頒獎典禮」致詞時表示，她期待，透過更完善的產學合作，能培養更貼近實務界的專業人才，讓學術研究、產業創新以及國家發展都能相輔相成，共同進步。

去年通過《產學創新條例》，大學進一步引進產業界資源，也成立四大半導體學院、兩大國際金融學院等，加速培養更多、更有競爭力的人才。總統致詞時表示，「崇越論文大賞」有「管理學界奧斯卡」之稱，能在眾多的競爭者中脫穎而出，非常不簡單。

總統提到，今年得獎同學的研究領域，真的很有啟發性，除了企業經營、公司治理研究，還因應國際新興趨勢，關注供應鏈安全管理、區塊鏈、金融科技以及AI自動化運用等。大家的研究領域都非常重要，也可以為國家整體發展、產業進步帶來創新的思維。

總統指出，這個獎項今年已邁入第15屆，她要特別謝謝崇越科技和臺灣管理學會，過去這麼多年來，透過每一年的競賽，鼓勵更多年輕朋友投入創新研究，也把重要的學術成果與產業進行連結，為國家發展累積出更多能量。

總統強調，過去這幾年來，政府也積極推動前瞻領域的研究。去年通過《產學創新條例》，讓大學能進一步引進產業界資源，我們也共同成立四大半導體學院、兩大國際金融學院等，加速培養更多、更有競爭力的人才。此外，為了加快減碳的腳步，從去年起，臺灣大學首度開設淨零碳排課程，清華大學、中山大學、慈濟大學也成立「淨零轉型培力工作坊」。

總統表示，政府持續透過系統性的課程，讓學生更加了解全球淨零轉型的趨勢，並且加強投入去碳等相關前瞻技術研究，不僅提供更多產學合作機會，創造綠色商機，也協助產業界儲備更多減碳人才。