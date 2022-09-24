2022故宮亞洲藝術節以「越南」為主題，今24日在故宮南院正式登場，並請來台北藝術大學傳統音樂學系著越南服飾演出。（呂妍庭攝）

故宮博物院院長吳密察與越南駐台北經濟文化辦事處代表武進勇互贈紀念品。（呂妍庭攝）

配合越南月活動，故宮南院1樓提供越南服飾借用穿搭拍照服務。（呂妍庭攝）

2022故宮亞洲藝術節以「越南」為主題，今24日在故宮南院正式登場，長達1個多月的藝術節，將透過文化體驗、創意課程、越南影展、藝文展演、金秋盛會等系列活動，讓民眾感受越南的文化風情，故宮博物院長吳密察期待越南新住民家庭、外籍移工、在台越籍學生等對象，能在南院看到他們的文化。

越南新住民在台灣約占新住民總數5分之一，產業移工則以越南籍占最多數，為忠實呈現越南傳統文化及民俗精髓，南院博物館2樓大廳搭設「昇龍皇城」建築模型，整體空間有如置身越南，另9月24日至10月30日活動期間，南院也推出「千年南國」院藏越南主題文物特展，將透過一系列活動，讓民眾感受越南的文化風情。

此外，南院還特別邀請越南具代表性的海防木偶劇團及富春俱樂部來台演出，10月8日在園區臨水廣場演出有千年歷史的「水上木偶劇」，10月30日在集賢廳演出被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產的「順化宮廷雅樂」。10月8日、9兩日舉辦「金秋盛會」，安排拔河、推棒等越式民俗體驗，搭配工藝與美食攤位。

吳密察說，配合新南向政策，6年來南院辦了6次有關東南亞的展覽和各項活動，讓南院成為各界了解東南亞的重要據點。越南駐台北經濟文化辦事處代表武進勇感謝南院展現十分精彩的越南文化，在越南與台灣簽署協議，互設經濟文化辦事處30年之際，越南月更具有不凡意義。

為歡迎越南朋友到訪，越南月活動期間，越南籍民眾憑證件可攜伴1人免費參觀，另10月10日國慶日全館免費參觀，博物館內安排「越南才子樂」及傳統奧黛服飾沉浸式走秀，北側園區11時起「雙十下午茶」，百攤胖卡美食市集及精彩表演，夜間6時30分起，無人機、水舞及國慶焰火壓軸，歡慶一整天！