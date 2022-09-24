國民黨新竹市長參選人林耕仁今(24)日在臉書提及成立長期照護服務的顧問團隊，並希望共同努力建立新竹市長照多元服務體系，強化失能者權益保障、並提供更多家庭照護者的支持，提升長照服務品質。

「長者是社會發展的見證者，評價一座城市進步或偉大，在於如何友善對待長者」。林耕仁指出，優質且完善的長照服務，不只是提供長輩們更好的養老樂活品質，對於家屬而言也能夠放心，因為知道自己深愛的長輩，現在生活過的很好。

林耕仁表示，感謝新竹市議會議長許修睿安排，讓他與長照團體、企業代表深度交流，也很榮幸獲得各位專業團體、企業代表的支持與肯定。蒲公英日照中心理事長彭瑞蘭、誠馨長照機構主任莊啟聖、台安護理之家執行長李福榮，以及長照相關企業代表張勝榮、陳依伶、卓經綸、黃俊元等，成為其長期照護服務的顧問團隊。

林耕仁希望共同努力建立新竹市長照多元服務體系，強化失能者權益保障、並提供更多家庭照護者的支持，提升長照服務品質。他指出，現在長照需求人口增加，新竹市必須打造在地的長期照護體系，借重新竹市科技專業優勢，強化長照智慧科技的運用，適度簡化長照服務申請流程，重視長照人力培育，輔導長照機構數位轉型，讓長照系統能真正替市民減輕壓力，打造勞動力與科技力並行的高品質長照環境。