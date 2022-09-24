2022玫瑰護手霜.花露漫舞限定版829限量上市。（Jurlique提供）

一年一度奢華限定花露漫舞薈萃2000朵5大玫瑰菁萃優雅滋養層層修護。（Jurlique提供）

出生於東京現居蒙特婁的藝術家井上羅來（Raku Inoue），受到兩種截然不同文化的影響，利用花朵和樹葉做為畫筆創造錯綜複雜的視覺呈現，將日本插花美學的細膩，注入西方奔放無拘的靈魂，將大自然的紋理與色彩脈絡排列出絢爛的圖騰呈現於作品中。

茱莉蔻與植物拼貼花藝鬼才井上羅來（Raku Inoue）聯名合作，以茱莉蔻南澳活機農耕莊園做為取材之地，邂逅每個生產環節、工法、植物...等創作素材，將親身體驗化為創作靈感。

運用5色彩蝶象徵來自茱莉蔻澳洲自家農場的5大活機玫瑰，體現【2022玫瑰護手霜·花露漫舞限定版】。薈萃5大活機玫瑰的特殊香氣、質地、養分相互調和與交織，以花卉與枝葉等天然素材、鮮豔精準配色與繁複的工藝技法，傳達Jurlique精準工法與自然恩惠。

【2022玫瑰護手霜·花露漫舞限定版】，每一滴活性滋養皆源自未受汙染且最為純淨的土地－Jurlique阿得雷德山丘上的自有農莊，遵循植物和土壤生態的天然「活機農耕法」，其中五大特點：土壤培育Field Preparation、有機認證NASAA Certified、活機曆法Lunar Calendar、無害伴植Companion Planting以及輪耕雙贏Crop Rotation，30多年來始終如一並且獲得NASAA（澳洲永續農業發展協會）活機土壤認證，遵循傳統古法，只在清晨花辦第一次綻放的活性高峰瞬間，以手工將花瓣悉心採收，曝曬並自然烘乾後，接著以獨家「Bio-Intrinsic™菁質萃取技術」通過4道關卡：蒸餾、過濾、燃化、相容，繁複而講究的傳統工法，將所有植物高效活性完整提煉封存，每一滴純淨菁萃，皆蘊含豐沛的天然能量。

Jurlique推出強檔優惠，將於9月1日台北復興微風廣場首先開跑，首四日必搶「限量玫瑰手霜超值組」新品即享優惠價$1200元，買大送小玫瑰護手霜15ml兩瓶，保養時尚控不容錯過的限量單品。明星熱銷「經典手霜必買組」超值63折優惠，想成為手霜富翁絕不容錯過的必搶組合。

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