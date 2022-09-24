好想兔、蚵寶寶等大型超Q布偶吸引民眾競相拍照，現場宛如一場嘉年華會(于家麒攝)

知名網紅歌手蔡佩軒現場演唱一首首動人歌曲，展現超人氣(于家麒攝)

活動現場各式各樣、琳瑯滿目的宣導、闖關與美食攤位，人潮絡繹不絕(于家麒攝)

設置在軍事碉堡旁的夢幻旋轉木馬，小朋友玩起來別有一番風味(于家麒攝)

親子手作DIY 體驗活動讓大人小孩相互合作，共享天倫之樂(于家麒攝)

2022金門石蚵小麥文化季今(24)日上午於金寧鄉古寧頭和平紀念公園盛大登場，在古寧國小舞蹈團勁歌熱舞的開場下揭開一連2天的活動序幕，好想兔、蚵寶寶等大型超Q布偶以及網紅歌手蔡佩軒等藝人的連番演出帶動人氣，加上現場琳瑯滿目的活動與美食攤位，人潮絡繹不絕宛如一場嘉年華會。

今年的石蚵小麥季因受疫情影而延期辦理，近期在疫情趨緩下終於復辦。活動除了邀請知名藝人蔡佩軒及琳誼Ring現場演唱動人歌曲外，還與LINE貼圖冠軍的「好想兔」一起合作打造兒童嘉年華會，讓金寧鄉石蚵小麥文化季成為金門指標性的觀光活動。

金寧鄉長楊忠俊表示，本次活動圓滿成功，多元的表演活動，以及趣味的闖關活動，讓各個年齡層的鄉親都逛得非常開心。除此之外，好想兔的展區有許多可愛的好想兔陪伴著大家，主辦單位也特地準備了相關的周邊商品讓大家可以把「好想兔」帶回家。

緊接著明天9月25日登場的活動還有剝蚵比賽以及街頭藝人的演出，在上午的舞台活動當中，歌手琳誼Ring將帶來動人的歌曲，下午熱鬧的傳統剝蚵比賽，今年還特別提高了獎項，民眾可到現場看看高手們如何將肥美的石蚵迅速完整的剝開呈現在我們眼前。

另外，各式各樣的闖關遊戲也持續在進行，民眾可於入口處右側闖關卡發放區領取闖關卡，每日上午8：30及下午2：00開始發放，共發放4梯次，每梯次發完為止，民眾憑闖關卡至闖關區闖關，過關後憑卡兌換小禮品乙份。豐富的2022金寧鄉石蚵小麥文化季活動，大家不要錯過！