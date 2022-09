Carolina Herrera212與Smiley聯名香水。(Carolina Herrera提供)

國際時尚服飾與香氛品牌Carolina Herrera 與 The Smiley Company聯手慶祝這個 「幸福品牌」的50周年,推出了限量版的212 VIP香水系列。

在1972年,"Smiley"傳遞了一個重要的資訊—「來點微笑吧! TAKE THE TIME TO SMILE,並為多家歐洲報紙增添了快樂的色彩—用一個笑臉,來幫助識別當天的正面新聞。這個想法的作者是Franklin Loufrani,他是一位設計師,他註冊了這個公式並將其命名為 “Smiley",這個有遠見的概念在2022年,遠比以往更有意義。

在這50年中,The Smiley Company通過與其他品牌的合作,將其樂觀和積極的資訊傳播到世界各地,並把The Smiley Company的能量用於慈善和社會議題。現在,為了慶祝50周年紀念,The Smiley Company與一些有遠見的公司聯合起來,強調沒有什麼是比用燦爛的笑容來面對世界來得更叛逆的了。