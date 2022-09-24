網咖泡麵為何特好吃？有網友日前在論壇發文表示，自己在家學網咖煮「排骨雞麵」口味的泡麵，但不論怎麼嘗試，就是煮不出記憶中的「網咖味」，讓他忍不住發文詢問，貼文曝光後引發熱議，網友們解答「鍋子不能洗」。

一名網友在論壇PTT發文表示，他在家學網咖煮泡麵，使用一樣用鍋子煮， 一樣加入蛋、貢丸和魚板，最後再加點蔥，但是吃起來跟用碗泡的差不多，讓原PO忍不住發文詢問「一樣的排骨雞麵，是要怎麼做出網咖味啊？雖然無法形容，但他的就是比較好吃」。

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言「一瓢味精，不用謝了」、「冷氣開大，點根菸就像了ㄅ」、「糖 + 全程大火隨便攪一攪」、「櫃臺妹+煙味+微醺燈光，缺一不可」、「那是氣氛的加持」、「關鍵在愉悅的環境與心情，還有肚子餓」、「就是差了櫃檯妹妹的味道」。

但不少網友也留言解答鍋子才是重點，「鍋子從來沒洗過」、「鍋碗瓢盆試著直接放水槽不要洗再煮」、「整天鍋子都不洗煮個十幾二十種泡麵就像了」、「老罈滷味的概念，你的鍋子太新太乾淨了」、「鍋子絕對不能洗，陳年老鍋的鑊氣」。

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