WILDSMITH以「樹木」獲取養分的方式作為核心護膚理念的靈感來源，認為保養成分會經由「滋養、輸送、防護、修復」4個階段產生作用，幫助肌膚維持健康。(圖片提供10／10 HOPE)

科研肌活、植礦溯時，英國植礦超導科技護膚品牌WILDSMITH首度登台！(圖片提供10／10 HOPE)

源起於英國享譽盛名的赫克菲爾德莊園(Heckfield Place)，植礦超導科技護膚品牌 WILDSMITH 首度在台上市。以「樹木」獲取養分的方式作為核心護膚理念的靈感來源， WILDSMITH 認為肌膚與樹木本質相同，保養成分會經由「滋養、輸送、防護、修復」 4 個階段產生作用，幫助肌膚維持健康。

赫克菲爾德莊園坐落於英國英格蘭東南部的漢普郡，莊園內豐富的原始植物林地、 生機蓬勃的花草植栽，出自於 19 世紀英國頂級植物學家及園藝家 William Wildsmith 精心培育，打造出一座風景如畫的城郊天堂，更成為護膚品牌 WILDSMITH 靈感起點。

WILDSMITH 將 William Wildsmith 深入理解植物、悉心照料樹木、尊崇大自然節律的理念，轉化成為高效能的植礦護膚科技，打造出全系列結合肌膚護理、植萃礦物，同時 通過科學實證的護膚保養品。

WILDSMITH 全系列產品於英國及歐盟進行嚴謹的臨床實驗，並交由英國規模最大、 極具公信力的美妝平台 Beauty Bible 進行大型消費者盲測，獲得廣大迴響。WILDSMITH 首波上市 10 款產品，包含品牌明星商品，從卸妝開始修護肌膚的肌活修復浸潤卸妝膏、 蘊含革命性鉑金胜肽輸送配方的肌活修復鉑金撫紋精華乳，以及專為失去彈性和緊緻感 的肌膚打造的肌活修復藍銅緊緻霜。