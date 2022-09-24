《電影版 後空翻少年！！》是日本311大地震災後10年的特別企劃。（羚邦提供）

人氣動畫電影《電影版 後空翻少年！！》作為日本富士電視台311大地震後10年的特別企劃「永遠應援。Project 2011＋10…」，導演黑柳利充希望讓全世界的人知道日本東北各地震受災區人們的努力與活力，看到主角群的夢想與活力後，「記得曾經在日本東北大地震的人們，現在也正積極正面的努力活著，同時砥礪自己，時時心向陽光。」

導演黑柳利充進一步表示，該片是所有幕後工作同仁在製完成電視影集後，無縫接軌全力投入籌拍的作品，看過成品後，他說「明明是一部積極、樂觀與開朗的電影，我卻在看完電影後感動地流下眼淚，我心疼團隊裡每位同仁辛勞的付出，但我們責無旁貸，藉由每一位同仁的辛苦努力，賦予雙葉、美里、亘里、七之濱、女川與築館等人真實的生命力。」

新推出的預告中，蒼秀館高中終於湊齊了6位韻律體操成員參加全國高級中學綜合體育大賽，儘管踏入比賽的最高殿堂，賭上全部的青春與汗水，結果卻不如預期，迎面而來的挑戰還有七之濱政宗、築館敬助與女川仲良等3位學長必須面對升學壓力離開社團，使原本6人的社團，如今只剩下雙葉翔太郎、美里良夜與新的繼任隊長亘理光太郎等3人，面對接踵而來的變化，如何讓社團延續、並且發揚光大，考驗著每個人對韻律體操的熱情。

為美里良夜配音的聲優石川界人表示，「一群志同道合的人，懷抱著滿滿的正能量，朝向心目中共同的目標前進，就是這部電影傳遞出的青春與活力。」為雙葉翔太郎配音的聲優土屋神葉也表示：「這是一部看完之後，胸口會感受到強烈、溫暖的悸動，帶給你能量，讓你忘卻煩惱，並且繼續勇敢前行的好作品。」

電影將於10月14日正式在台上映，下周三（28日）開賣電影預售票與電影特典，只要預購雙人套票就有機會獲得兩款風格截然不同的A4資料夾，充滿青春陽光的熱情與活力，值得觀眾珍藏，數量有限，售完為止，購票詳情請關注羚邦官方粉絲團。