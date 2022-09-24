宴會廳。（台中日月千禧酒店提供）

饗樂全日餐廳。（台中日月千禧酒店提供）

台中日月千禧酒店2022年10月1日起至2023年3月31日止推出尾牙春酒專案，除了備受企業青睞，每桌12000元起之中式桌宴，還有20位(含)以上、每位988元的海陸半自助百匯，以及20位(含)以上，每位售價2500元起的西式套餐提供選擇。

台中日月千禧酒店總經理許瑄芷強調，酒店餐廳型態多元，適合各類型尾牙春酒活動的舉辦，其中連年廣獲企業界好評的中式桌宴，可依桌數需求的不同，選擇在5F貴賓廂房或B2宴會廳用餐。5F華貴典雅的貴賓廂房每桌10位16000元起、B2宴會廳10桌起，每桌10位12000元起，席間享有果汁暢飲。每桌加價800元，可享台啤暢飲，每桌加價1200元，可享紅酒暢飲，每桌加價1500元，可享紅酒及台啤暢飲。菜色以主廚拿手蘇杭美饌為菜單主軸，蘇杭虎皮東坡肉、酒醪乾燒海虎蝦、西湖荷塘松露雞、東市麻香羊米糕等經典道地的菜色滿足味蕾，2022年11月30日前預付訂金，可享下列優惠三選一A.買乙桌送乙張饗樂全日餐廳平／假日午、晚餐單人餐券（價值988元）、B.每桌贈送精選紅酒乙瓶或C.每桌贈送台灣啤酒乙手。

同樣廣受喜愛的3樓饗樂全日餐廳，20位(含)以上，半自助百匯含一道主菜平／假日午、晚餐每位988元，平、假日依酒店定義為準，單筆滿額22人，免費用餐2名，單筆滿額33人，免費用餐3名，依此類推，總消費人數以80人為上限。

以極致美味以及高空美景聞名的24樓極炙牛排館則端出主廚精選套餐，20位(含)以上每位2500元起，除了提供美國極佳級菲力牛排巴黎式(5oz)、紐西蘭帶骨小羔羊里肌兩款主菜選擇（二選一），還可品嚐到西班牙橡實伊比利香草豬里肌、法國牛肝蕈菇濃湯等歐陸美饌，20位(含)以上團體即可免費使用包廂外(依現場狀況安排)，單筆滿額22人，免費用餐2名，單筆滿額33人，免費用餐3名，依此類推，總消費人數以80人為上限，另可依企業期待與需求，客製化專屬菜單。

尾牙春酒專案不適用於農曆春節期間(2023年1月21日除夕至1月31日初十)，各項優惠專案不可同時併用。 (酒後不開車 安全有保障)