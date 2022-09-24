桃園市八德國民運動中心羽球場日前因強震造成天花板崩落，其工程品質引起質疑。無黨籍桃園市長參選人鄭寶清昨(23)日赴桃園地檢署按鈴告發桃園市長鄭文燦涉嫌瀆職、圖利與背信。他今(24)日在臉書重申，他參選就是要對鄭⽂燦任內可能的貪贓枉法「全面開戰」，徹底揭穿鄭的「政商黑幕」大膽作為。

鄭寶清今(24)日在臉書指出，桃園八德國民運動中心羽球館天花板崩塌事件，成為國際醜聞，他與議員候選人游智彬、袁慧心及陳品杰一起到桃園地檢署按鈴告發鄭文燦涉嫌貪瀆、背信、圖利罪情事，又有人爆料該案統包⼯程承包商瑞助營造「⾨神當道」綠友友，整個北景雲計畫12億元預算花費中，另一建物的⼤湳消防分隊廳舍存有嚴重缺失。一年多來的153項缺失只改善完成41項，這種宛如豆腐渣⼯程的可能貪瀆弊案，早在去年1月12日就有⼈向桃園市政府工務局具名檢舉「疑有驗收不實及收受承商紅包等情」，1月14日⼯務局也發文桃園市府新建⼯程處政風室處理，卻因「官官相護」至今沒有下文！

「桃園市政府這種敷衍苟且的消極保守處置態度真的令⼈匪夷所思，好像真的有不可告⼈的政商交易及貪瀆弊端在背後操作？」鄭寶清直言，這樣才導致羽球場天花板崩塌、大湳消防分隊廳舍嚴重漏水、跳電、全棟牆⾯持續裂化等嚴重的公共⼯程公安危機四伏、⿊幕重重，可能造成更可怕的「草菅⼈命」意外事故發⽣。

鄭寶清問及，若國⺠運動中心「不安全」、⼤湳消防分隊成「漏⽔斷電消防隊」，就連統包⼯程中的游泳池也會「嚴重漏水」，桃園市⺠真的可以安⼼使⽤這些公共建築物運動或找連⾃⼰都救不了⾃⼰的消防隊來救災嗎？這不僅僅是國際⼤笑話，這是漠視市⺠⽣命安全、浪費⼈⺠納稅⾎汗錢的重⼤貪瀆醜聞，桃園的警、檢、調等公權⼒政府單位難道還只能漠視不管、官官相護，成為可能踐踏桃園市⺠⽣命、財產權益的「幫兇」嗎？「只會⼤灑幣買五星市⻑虛名的鄭⽂燦市⻑，難道你真的對得起桃園市⺠嗎？桃園市⺠的⽣命安危也被這次地震引發揭露出來的『貪瀆⼈禍』震垮了！」

鄭寶清說，自己參選就是要對鄭⽂燦任內可能的貪贓枉法「全⾯開戰」，徹底揭穿鄭⽂燦的「政商⿊幕」⼤膽作為，還給桃園市⺠一個充滿公平、正義、政治清明及守護桃園市⺠⽣命財產安全的新⺠主桃花源。