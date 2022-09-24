警方查扣道具槍、開山刀等證物。（警方提供）

25歲白姓男子，對外自稱竹聯明仁會「萬華分會」副會長，涉及多起當街砍人、砸車暴力案件，日前1名車手拿到70萬詐騙款後落跑，白指示幫眾將他抓到西門町旅館痛打，還用滾燙熱水淋手，並在警方趕到前，將對方載到南投山區沿路痛打，萬華警方21日攻破該會永福街據點，逮捕白在內的8嫌。

警方指出，明仁會萬華分會經營詐騙集團及買賣毒品，今年5月時，曾向正義會「借調」22歲陳姓車手幫忙取款，但對方拿到70萬後卻落跑，讓白嫌十分不爽，幫眾後來在6月1日找到陳，將他押往西門町某旅館內痛毆，還拿沸騰熱水澆他的雙手。

白嫌後要陳向親友調借300萬來贖人，但親友卻暗中報警，白嫌發現事態有異，要手下將肉票載往南投山區，沿路繼續痛打陳男。

眾嫌撤離旅店時，白的兩名手下因斷後來不及，在漢口街被趕來的永和分局警方發現，當街開槍攔下2嫌，其他幫眾後來才將陳男載回新北市，將全身是傷的陳丟包醫院才離去。

此外，白姓副會長2021年5月時，聽聞小弟遭人欺負，率10餘人在青年路當街追砍李男，造成被害人手、背部多處刀傷，1小時後，又在青年公園追砍另名陳男，陳當街被砍倒在地，其中1刀更刺進肺部造成氣胸，行徑囂張猖狂。

萬華警方經連月追查，21日在新北市三重區逮捕白嫌，另攻破該會永福街堂口，逮捕白在內8嫌，起獲道具槍、開山刀等證物，警訊後依組織犯罪、殺人未遂、毀損等罪送辦。