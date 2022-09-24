2022九合一大選逼近，陳其邁競選扇、手搖旗首度曝光，但此次競選小物主視覺並未使用民進黨傳統綠色，而是採用亮眼的桃紅色，且以「再拚4年 高雄起飛」為主軸，讓此次選戰增添新話題，地方民眾也直說突破傳統、意外好看。

民進黨高雄市黨部表示，陳其邁競選連任主視覺以「再拚4年 高雄起飛」為主軸，畫面中陳其邁單手舉高「緊緊緊」向前衝的姿勢，搭配背景年輕、充滿活力的桃紅色，跳脫傳統藍綠慣用色彩，象徵陳其邁施政為全民，無論年輕人或是老弱婦幼都會展現熱誠與革新思維，有信心再拚4年，帶著高雄起飛，邁向幸福好將來。

民進黨高雄市黨部表示，高雄火車站前23日掛上陳其邁挺18歲公民權的桃紅色看板，黨部立刻收到許多年輕朋友的熱烈迴響，大家紛紛反映看板顏色別具創意，跳脫傳統選舉藍綠色彩，讓人想到高雄的熱情與即將迸發的潛力。陳其邁的手搖旗與扇子也在24日首度曝光，同樣使用桃紅色作為競選連任的主視覺。

而寫有「再拚4年 高雄起飛」字樣的競選小物，使用陳其邁堅定神情、單手舉高衝衝衝的定裝照，寫著陳其邁施政給人一貫的印象「緊緊緊」，生動有躍進感的畫面，充滿年輕創意氣息，讓大家對陳其邁帶領高雄再拚4年的願景，充滿期待與希望。

高雄市黨部透露，上次陳其邁的競選口號為「2年拚4年」，他在高雄緊緊緊的施政好成績大家有目共睹，這次陳其邁為了心愛的故鄉，當然是2年拚過再拚4年，陳其邁不忘一生懸命的高雄，而且還要帶著高雄開始起飛，迎向更好的將來。