忠義基金會提供0-18歲的失依兒少庇護與安置。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧11週年 攜手公益獻愛社會（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧溫泉酒店迎接開幕十一週年，特舉辦「麗禧11‧公益＋1」活動，每月11日為麗禧公益日，透過提供多重消費優惠，包含露天風呂每位1111元(原價1800元)、湯屋升等房型或加第三位入場只需加價111元，雍翠庭或歐陸餐廳指定套餐加價111元，可享主菜升等活龍蝦或熟成胭脂鴨胸，每筆消費提撥111元捐贈忠義基金會，作為失依孩童醫療教育費用，邀請民眾一同響應，為公益盡一份心力。此公益合作已於9／11圓滿落幕，於今(9／22)日舉辦受贈儀式，雙方交流熱絡，場面溫馨感人。

北投麗禧溫泉酒店自開業第三年起，每年皆與公益團體合作推動關懷弱勢行動，致力於將愛與善意遠播，今年迎接開幕第十一週年特別攜手「忠義基金會」一同推動每月11日關注失依兒少行動，為喚起大眾對失依孩童之關懷與重視，北投麗禧自4／1至9／30止推出「麗禧11‧公益＋1」活動，每月11日為飯店公益日，露天風呂享優惠價每人只要1111元(原價1800元)、獨立湯屋2300元房型升等至2800元房型只需加價111元，或可選擇加一人使用湯屋，也只需加價111元(原價600元)。若想享用美食，每月公益日至雍翠庭、歐陸餐廳使用1680元午間套餐，加價111元即可享主菜升等，輕鬆品嚐鹹香美味的「樹子瓜蓉蒸龍蝦」或軟嫩多汁的「熟成胭脂鴨胸」。每公益日之指定消費金額將提撥111元捐贈忠義基金會，以實際行動陪伴孩子完成尋家的夢想。

經過六個月努力，於9／11為公益捐款活動畫下完美句點。僅僅六日麗禧即募得323筆善款，全數悉將捐贈忠義基金會。為此北投麗禧溫泉酒店特於9／22舉辦受贈儀式，由白哲瑋副總經理代表捐贈愛心款項。白副總經理表示，飯店作為服務業的一環，除了提供民眾休閒娛樂的社會功能外，麗禧更期許自身能成為業界公益的試金石，台式精緻款待訴說永續經營的壯志，與更多珍愛台灣這片土地的心。忠義基金會代表楊閎智組長亦認為麗禧讓每位參與的貴賓或員工，都帶著共襄盛舉的心情來投入個人善行，令人非常動容。

此次麗禧十一週年，透過323筆的＋1，圓滿每一個孩子的夢想。未來，麗禧會繼續在公益的路上前行，更不忘所有公益夥伴的加入，期待讓更多的善意種子散佈在台灣的每一個角落。