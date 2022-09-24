台中市忠明南路地下道24日上午9時37分，發生一起嚴重死亡車禍，73歲林姓阿嬤獨自騎乘重機車，沿忠明南路地下道由東往西方向直行，疑突偏離車道擦撞車道護欄，機車失控人摔倒，當場造成胸腔重創內出血，目擊民眾報警，經送往大里仁愛醫院急救，最後仍傷重不幸身亡，警方依照死者身上證件連絡其家屬至醫院了解，警方目前尚待事故分析鑑定後釐清車禍肇事原因。

根據了解，有目擊民眾表示，當時林姓阿嬤騎機車的車速並不快，但騎進地下道一半時整台機車突然偏向護欄，後方機車嚇到趕緊停下剎車停住，有人幫忙協助報警，警消到場時，先將受傷流血的林姓阿嬤做止血包紮，並送醫救治，當時阿嬤還是意識清醒。

警方表示，林姓阿嬤摔倒後，後方騎士趕緊閃避停車並幫忙報案，避免老婦再被追撞，警方在車禍案發護欄，發現有明顯撞擊痕跡，機車因摔地滑行有明顯刮痕；車禍現場並無監視器，目前通知家屬到派出所做筆錄，至於整起車禍事故，確切原因仍待查。