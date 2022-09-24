癌症的成因是多發性的，並非單一因素影響，不過馬偕醫院泌尿科主治醫師陳鈺昕在臉書粉專PO文指出，「抽菸」是目前證據力最強的膀胱癌危險因子，因此若要預防膀胱癌，除了不憋尿、多喝水等，也要戒菸或是遠離吸菸者。

陳鈺昕引述美國癌症協會資料指出，有將近一半的膀胱癌病患有抽菸習慣，且吸菸者罹患膀胱癌的可能性是不吸菸者的4倍，因為菸草含有的化學物質β-naphthylamine（2-萘胺）及4-aminobiphenyl（4-氨基聯苯）是致癌的主因。

陳鈺昕提到，大部分的膀胱癌患者會出現血尿的情形，尿中有血絲或呈現棕色、紅色都屬於血尿範疇，就算是健檢驗尿有潛血也要多留意。另外，多數的膀胱癌血尿是無痛性質的，但千萬別因為無痛就錯失了就診的黃金時間，尤其是尿意頻繁、排尿時有灼熱感，且伴隨著骨盆、骨骼疼痛，以及原因不明的體重減輕，抑或是雙腿水腫等狀況，就要盡速就醫檢查。

陳鈺昕分享5招預防膀胱癌，首先是「戒菸或遠離吸菸者」，防止菸草的有害物質殘留在身體；其次是「不憋尿」，保持膀胱功能完善，減少致癌物在膀胱的停留；第三是「多喝水」，增加代謝循環，排出代謝產物。

第四是「定期接受尿液檢查」，檢測有無血尿情形，一旦有相關病症可以提早診治；第五點則是「維持良好作息與生活習慣」，能增強免疫力，健全身體機能。