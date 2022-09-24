民進黨竹北市長參選人鄭朝方24日成立競選總部，副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇、民進黨立院總召柯建銘和立委邱泰源等綠營大咖都來為他站台造勢，營造出縣市長等級的浩大場面聲勢。

賴清德副總統大力推薦鄭朝方，說鄭朝方深蹲地方多年，也熟知中央部會業務，重點是對竹北有願景，這次提出來的政見都是市民深深認同要改變竹北的重要議題。

賴清德並說，中央對鄭朝方的支持絕對是百分百，更重要的是重視竹北發展，年輕的城市請交給年輕的竹北市長。

桃園市長鄭文燦說，竹北跟桃園很像，都是一個不停蛻變、發展迅速的城市，有夢想的城市，要做這個城市的城市代理人，必須要有宏觀的遠見，而不是只做一個管理員的角色。並說未來會把好的城市治理經驗傳承給鄭朝方，相信竹北會是台灣城市治理的新典範。

內政部長徐國勇肯定鄭朝方有越挫越勇的人格特質，提出的改革政策，無論是民政簡化或是基礎建設的優化，科技力、建設力跟國家的發展理念一致，年輕的城市需要年輕的市長鄭朝方來當，是讓大新竹能夠軸線翻轉的關鍵。

立法院黨團總召柯建銘指鄭朝方對政治有理想，對服務有熱誠，做事踏實，當選竹北市長後一定要聘請他擔任市政顧問。

鄭朝方表示，這些年，他足跡深入竹北各個鄰里，也接觸很多在西區的百工百業，竹北不只是一個稅收高、物價高、房價高的城市，這裡有很多的夢想等待起飛，有很多的政策急待被規畫、執行。

鄭朝方說他「準備好了！」指這場選舉不只是一場選舉，更是一場力拼世代共榮、改變地方政治結構的運動。強調他為竹北量身打造的五力政策，建設力、科技力、教育力、文化力、永續力，就是要顧家鄉拚未來，讓地方政治能新陳代謝，希望能帶竹北超進化，一同朝向生活更好、區域共榮奮進。