大陸華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘24日在大陸《環球時報》撰文指出，美國國務卿布林肯22日在紐約主持「藍色太平洋夥伴關係」首次外長會。這個非正式集團今年6月成立，目的據稱是「協調對太平洋島國的援助」，目前成員包括美國、澳洲、日本、紐西蘭和英國，加拿大剛剛宣布將加入。美方聲稱推動建立這個「夥伴關係」是為南太島國好，但實際上呢？又默許、容日本明知故犯將福島第一核電站核汙水排放入海，這個小圈子的雙標和偽善昭然若揭。

陳弘稱，近年來，美國對中國和南太島國的平等互利合作極其焦慮。僅在今年，美方就有國務卿布林肯、白宮印太事務協調官坎貝爾、副國務卿雪蔓等多名高官接踵前往南太多個島國。炒作「中國威脅論」、挑撥太平洋島國和中國合作、信誓旦旦保證加大對南太島國援助，高調宣稱「美國已經重返太平洋地區」。

但在此過程中，華府面臨國內政治極化以及經濟形勢堪憂等多重挑戰，並不真正願在幫助南太方面拿出真金白銀和實際行動，於是，在繼「四邊機制」「AUKUS」後，美國又重演糾集盟友那一套，拼湊出新的小集團，企圖利用盟國和夥伴為其火中取栗，在太平洋地區與中國開展「戰略競爭」。據了解，美國還有意拉攏德國、法國等加入這個「夥伴關係」。

陳弘表示，就在這個過程中，美方官員繼續汙蔑中國與南太島國合作的出發點，但究竟誰在不斷把美麗的藍色太平洋攪動得不復平和安寧，太平洋島國人民和整個國際社會都看得清清楚楚。美方聲稱太平洋島國的狀況比過去糟糕得多，「他們的生活方式受到威脅」，但這顯然不符合事實。近十多年來，太平洋島國和中國開展的合作取得巨大成功。中國在平等互利原則下的援建、投資等各項合作，正在為島國的經濟和民生帶來喜人變化。

陳弘強調，美方聲稱，「藍色太平洋夥伴關係」將著眼太平洋島國需求，但美日這些國家認真瞭解和考慮過南太島國真正的關切嗎？22日，密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛在聯大一般性辯論發言時，強烈譴責日本將福島第一核電站核汙水排入太平洋的決定。帕努埃洛指出，日本這樣做，本質上會造成「跨國界」和「跨世代」的影響。他憤怒稱，不能對核汙染、海洋汙染和最終破壞藍色太平洋大陸等難以想像的威脅視而不見。

陳弘認為，一方面口口聲聲關心太平洋島國人民的需求，另一方面又默許、縱容日本這個「藍色太平洋夥伴關係」成員明知故犯地「排汙入海」，這讓「藍色太平洋夥伴」這個小圈子的雙標和偽善昭然若揭。如果這些國家真的是太平洋島國的夥伴，就應深刻認識和回應島國人民要和平、求發展的正當合理要求，而不是口惠而實不至，甚至只是將島國視作對華圍堵的工具。