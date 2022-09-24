金門縣長楊鎮浯表示，藉由論壇的交流，離島三縣在不同地區相互討論、形成共識，尋求解決方案，大家朝共同的目標努力邁進。（張茂雄攝）

111年離島論壇24日在澎湖的澎澄飯店舉行，澎湖縣、金門縣、連江縣三縣首長、立委、議長及縣府主管齊聚一堂，就施政成果及理念經驗交流，希望藉由相互激勵來增進三縣彼此情誼，以凝聚同舟共濟精神。最後三縣首長認為，由於國境將於10月14日正式解封，因此呼籲中央能一併開放小三通，方便兩岸人民交流往來。

離島三縣論壇由澎湖縣長賴峰偉主持，他表示，「離島不離心，三縣一條心」，團結力量大，希望藉由此次論壇，彼此合作學習，建立互動機制，並展現離島的共同力量，共存共榮。

金門縣長楊鎮浯表示，三縣的地理、產業、背景皆具特色，雖各有不同，但爭取的政策、遇到的環境、克服的問題，都大致相同。藉由論壇的交流，三縣在不同地區相互討論、形成共識，尋求解決方案，大家朝共同的目標努力邁進。

連江縣長劉增應指出，今年很高興能在澎湖舉辦論壇，看到澎湖在賴峰偉縣長的努力下進步神速，希望三縣能共同學習、交流、支持與鼓勵，面對問題、發展的目標共享共榮，彙集離島三縣力量，在有限資源做最大發揮。

會中，澎金馬三縣分別就近年縣政成果，及施政構想進行簡報分享。澎湖縣近年減塑淨灘有成，参與淨灘人次及清除海廢量全國之冠，以「海漂垃圾處理與減塑」為題分享治理經驗。

金門縣則以「建置金門低碳島-以推廣電動載具及建構友善使用環境為例」，介紹運用低碳交通載具、低碳能源等漸進規劃成為低碳示範島的成果；連江縣以「馬祖國際藝術島」，向與會者簡介連江四鄉五島在地文化特色及自然風貌。

此外，因應離島地區基層公務人力長期流失現況，澎湖縣政府特邀考選部長許舒翔、考試院委員吳新興及地方代表就「離島特考」議題研商討論，意見交流、經驗反饋，期透過集思廣益，落實人才在地化的目標。