台南市警察局、台南市警2分局與民權派出所都在禮斗法會祈福榜文中。（程炳璋攝）

台灣首廟天壇的禮斗法會一年一次，參加者踴躍動輒上千人。（程炳璋攝）

台灣首廟天壇的祈福禮斗中，首次出現3個警察單位的禮斗。（程炳璋攝）

台南市中西區台灣首廟天壇年度禮斗法會26日登場，今年眾多禮斗中，首次出現民權派出所、台南市警2分局與台南市警察局3個單位名稱，台南市警2分局長在殺警奪槍案公祭結束後，盼同事執勤平安，決定參加大廟法會為同事祈福。

天壇禮斗法會專為「在世者」祈福，每年舉辦1次都有上千人參加，參加者名單必須寫上自己或單位名稱，附上家中或團體人數，除了放在禮斗內，跟隨儀式接受祈福，另寫在「榜文」上，在儀式結束後火化秉告神明。

今年的禮斗上，首次出現警察單位名稱，包括台南市警察局、台南市警2分局與民權派出所，並寫上祈福人數，不少信徒發現覺得意外。

朱信憲表示，0822殺警奪槍案公祭結束後，期望同事心情恢復平靜，工作更平安順遂，打算找一間在地大廟為同事祈福消災，剛好民權派出所轄區的天壇正要舉辦禮斗法會，決定加入「點斗」，不僅殉職警服勤的民權派出所參加，更將台南市警2分局與市警局警員都一併納入祈福儀式中。

天壇表示，禮斗法會是為在世眾生消災解厄，延生植福的重要科儀，共有9天祈福儀式，3個警察單位都是首次參加，點斗類別皆為「三官斗」，有天官賜福、地官赦罪與水官改厄的含意。

殉職警服務的警分局參加祈福法會，有的基層覺得暖心，有的基層認為還是調整各種不合理的警察制度，對警員更有保障。