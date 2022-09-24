「東海大學路思義盃羽球賽」，開幕儀式由熱情洋溢的啦啦隊表演揭開序幕，讓整場賽事沸騰。（張妍溱攝）

第6屆「東海大學路思義盃羽球賽」，今年也邀請中部幾所大學的EMBA羽球隊加入羽球聯誼賽。（張妍溱攝）

「後疫情」時代，迎接運動新生活，舉行10年、邁入第6屆的「東海大學路思義盃羽球賽」，24日上午展開，這次參賽人數創10年來新高，今年來自各地共28隊、280多位喜愛運動的校友與他校菁英，齊聚競技交流，大家在球場上廝殺揮灑汗水，享受運動的樂趣，打出精彩賽事。

今年「東海大學路思義盃羽球賽」，開幕儀式由熱情洋溢的啦啦隊表演揭開序幕，加上來自各地的校友們，熱情贊助比賽獎品、獎盃跟羽球球具，整個球賽會場比賽、觀賽人潮滿滿，整場賽事沸騰。

東海大學校友聯誼會長楊恆輔表示，隨著最近疫情的趨緩，以往報名人數約10幾隊左右，因疫情關係又停辦2年，今年2022年報名的人數跟隊伍明顯暴增，總共吸引28支隊伍、280多名球友參加，大家在疫情都悶壞了，且運動促進健康，是歷年來人數最多、競爭最激烈的一次賽事。

楊恆輔指出，除了東海大學校友之外，今年更結合了中部幾所大學的EMBA羽球隊加入聯誼，希望藉著球賽提倡羽毛球運動風氣，增進羽毛球競賽水準，提升國民的身心健康，促進校友跟球友的情感交流。

東海大學副校長詹家昌在開幕致詞時表示，10年前東海大學校會友創辦了校友聯誼球賽，後來就以東海大學著名的路思義教堂為名，這幾年已經逐漸擴大成為全國性的羽球錦標賽，東海大學也結合中部幾所大學的EMBA羽球隊加入競賽，希望能夠加強各大學院校之間的資訊產業連結，提倡運動健身抵抗疫情，讓大家走出生命活力跟陽光，走出進步跟希望。