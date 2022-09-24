曾演過韓版《流星花園》的女星張紫妍13年前因不滿被公司社長要求性招待，不幸輕生身亡，得年29歲，近年影后李美淑、張紫妍師妹尹智吾等人曾出面發聲要求討公道，2019年該案重啟調查後卻不了了之。近日，張紫妍前公司社長金承勛大反攻，不僅提告南韓政府，更控告李美淑等人是誹謗者，昨(23日)更拋出震撼彈，指李美淑完全是在利用張紫妍的悲劇，藉以掩蓋自己與小17歲男友的不倫戀。

張紫妍2009年不堪潛規則輕生，事後警察從她的日記中發現許多驚人紀錄，包括張紫妍曾記下一份要求她陪睡的「惡魔名單」，還說每次有新衣服穿時，「就是需要跟新男人睡的日子」，而她連父母忌日都會被要求陪睡。2019年南韓總統文在寅下令要求相關單位「賭上命運」徹查真相，並將調查期延至5月，最後卻因證據不足草草結尾。

當時負責該案的委員會表示，此案件中大多數犯罪行為已過追溯期，只剩特別強姦罪嫌疑能繼續調查，而張紫妍留下的文件雖有可信性，但也無法作為刑事犯罪的證據，「我們未曾直接看過有關文件，而聲稱看過該文件的人的陳述也存在分歧，因此很難查明真相。」

近日，被點名是害死張紫妍兇手之一的社長金承勛，對當時採信尹智吾說法的南韓政府法院提告，理由是造成精神損害，求償3億韓幣。昨金承勛更進一步發表聲明，批評影后李美淑等是假面人，「李美淑利用了無力抵抗的演員張紫妍，還對利用逝者一事，未曾有過道歉」，並指出李美淑私下和小17歲男友有不倫戀，當年站出來發聲根本是為了掩蓋自己的不倫醜聞，且除此之外，李美淑還「斗內」了另一名小20歲的男子2億韓幣（約450萬台幣），而對此，李美淑暫未回應。

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