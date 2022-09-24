黃偉哲今天下午成立「百工百業後援會」，現場高掛議員參選人海報，宣示將達成「市長連任、議員過半」目標。(曹婷婷攝)

年底九合一大選，台南市長選情向來被評最冷，今天蔡英文總統將南下為爭取連任的黃偉哲站台，明天副總統賴清德將回台南參加2場廟宇活動，雖非輔選行程，但市長黃偉哲、多名市議員都將出席，合體造勢意味濃厚，前總統馬英九明下午也將參加永康區市議員林燕祝競選總部成立，大咖助攻，炒熱選戰。

黃偉哲今天下午3點將成立「百工百業後援會」，蔡英文總統親自授旗給黃偉哲，這也是黃偉哲競選連任的第一場大型造勢活動，現場估計將超過2000人，而台南市的6名立委林俊憲、林宜瑾、郭國文、王定宇、陳亭妃、賴惠員將擔任6大戰區總督導，展現民進黨團結打選戰氣勢。

副總統賴清德明天下午則將回到台南市中西區良皇宮、北區福隆宮贈匾及參拜，立委林俊憲說，賴清德明天行程非關選舉，主要是代表總統參與2間廟宇的贈匾儀式，至於何時回台南輔選，則須視中央黨部安排。

賴清德子弟兵、黃偉哲競選總部發言人呂維胤說，賴清德現在主要配合中央黨部安排行程，優先輔選艱困選區，不過，以明天行程來說，雖非造勢，但包括市長黃偉哲及現任議員、議員參選人都將出席，多少希望拚曝光、拉抬選情。

前總統馬英九則將於明天下午4點出席永康區林燕祝競選總部成立，原本將與國民黨台南市長參選人謝龍介一起合體造勢，不過，由於謝龍介邀請台中市長盧秀燕明天下午3點半前往仁德區分享市政經驗，馬、謝無法合體造勢。不過，本周末大咖接連南下，也使得冷颼颼的選情漸有升溫之勢。