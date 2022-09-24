新竹市政府首次與新竹家扶中心合作，24日於竹市身心障礙者就業綜合大樓，辦理弱勢家庭就業促進及扶助家庭說明會，共計240家戶代表到場了解，代理市長陳章賢也鼓勵與會家庭，表示政府與民間會攜手努力，協助弱勢家庭改善生活。

市府與民間團體攜手協助弱勢家庭，提供多元協助，自去年開始，市府勞工處及與家扶中心合作，透過以社區為基礎的服務模式，擴大對弱勢的協助，24日也舉辦就業促進資源說明會，盼幫助與會者，更加了解善用政府資源的重要性，並協助弱勢族群探索自我職涯，規畫人生新道路。

新住民方小姐4年前先生過世，留下1位幼女相依為命，曾經自己開炸雞店，但因生意失敗而結束營業，她指出，2020年在家扶中心的培訓與協助下，順利考取中餐丙級廚師證照，接著與友人創業炸物店至今，目前收入穩定，也很滿意現在的生活。

來自印尼的學生莉莉則說，來到台灣已經快20年，本身非常喜愛美容美體行業，藉由勞工處所提供的學習平台，讓她有機會在工作之餘，學習芳香精油製作課程，感謝新竹市勞工處給予學習環境與鼓勵，身心靈滿足之餘也交到許多朋友。

24日的活動安排有效學習方法策略、理財、烘焙等3類主題性課程，另也協助28位兒童進行早期療育的篩檢。

勞工處指出，這次也有7位來自印尼的新住民參與課程，市府也邀請元培科技大學老師張金滿與新住民美容職訓班學員，透過學姊帶學妹的方式，體驗精油製作，也增加對美容芳療產業的認識，進一步增進技能後，也能獲得更好的工作。