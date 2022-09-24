國民黨基隆市長參選人謝國樑24日起，將競選看板更換為動漫風格，讓不少民眾留下深刻的印象。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長參選人謝國樑24日起，將競選看板更換為動漫風格，讓不少民眾留下深刻的印象。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長參選人謝國樑24日起，將競選看板更換為動漫風格，讓不少民眾留下深刻的印象。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

傳統的競選看板大致不脫候選人大頭照拜託選民的風格，目的是希望讓民眾認識候選人，並感受選舉氣氛。不過，國民黨基隆市長參選人謝國樑，自24日起，將自己的競選看板換成了動漫風格。謝國樑表示，他對動漫有著濃厚興趣，希望透過行動支持藝術工作者，帶起基隆全新的藝文風潮。

為謝國樑設計繪製競選看板的，是安卡莉動漫藝術工作坊的創辦人，基隆知名動漫藝術家小白老師（廖志祥），幾年前誕生的「港灣城姬！基隆少女」也曾是許多人的共同回憶，當中的「吉古拉」動漫角色，也令自己留下深刻印象。

謝國樑表示，這次的動漫看板，針對兩款不同的主題而設計，首先是「小愛爸爸守護我們下一代」，當中的意象是他牽著愛女小愛漫步在草地，背景是基隆周邊海域與基隆嶼，除了有守護下一代意思，更有生態環保的概念。第二款是「亞洲最有愛城市」，是小愛媽媽抱著小愛，並以廟口夜市作為背景，就位在人潮熙攘的愛三路上，也鄰近一旁廟口夜市，增添基隆的觀光印象。

謝國樑特別指出，非常感謝台北的友人熱情贊助牆面。同時，這次的視覺也是相當「大膽創新」的嘗試，絕對會令過往民眾留下深刻的印象，未來也會有動漫視覺的宣傳小物，歡迎大家拭目以待，讓我們一起加油，一起努力，一起讓基隆變得更好！